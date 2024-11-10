Омск-Информ
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·Общество

На обработке улиц противогололедными материалами, уборке воды с дорог и прометании проезжей части задействованы 70 единиц техники.

Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства вышли на уборку омских улиц от снега, выпавшего в ночь с субботы и утром в воскресенье. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, с последствиями снегопада борются 70 единиц техники. Идет обработка улиц противогололедными материалами, уборка воды с дорог, а также прометание проезжей части.

– Ночью ожидается понижение температуры. Для предупреждения гололедицы и вывоза снега выведем на работу 73 единицы техники: комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием, пескобросы, – сообщил глава города.

Особое внимание сейчас уделяется уборке от снега остановок общественного транспорта и подходов к ним. Ну а горожанам завтра утром стоит выехать на работу пораньше.

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·Общество

На обработке улиц противогололедными материалами, уборке воды с дорог и прометании проезжей части задействованы 70 единиц техники.

Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства вышли на уборку омских улиц от снега, выпавшего в ночь с субботы и утром в воскресенье. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, с последствиями снегопада борются 70 единиц техники. Идет обработка улиц противогололедными материалами, уборка воды с дорог, а также прометание проезжей части.

– Ночью ожидается понижение температуры. Для предупреждения гололедицы и вывоза снега выведем на работу 73 единицы техники: комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием, пескобросы, – сообщил глава города.

Особое внимание сейчас уделяется уборке от снега остановок общественного транспорта и подходов к ним. Ну а горожанам завтра утром стоит выехать на работу пораньше.

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