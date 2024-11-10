Чемпионка получила импортный байк, когда в составе сборной России готовилась к домашней Олимпиаде в Сочи.
Сотрудники полиции смогли раскрыть кражу дорогого велосипеда, принадлежащего известной омской биатлонистке, серебряному призеру Олимпиады-2014 в Сочи Яне Романовой. Качественный импортный байк она получила в период выступления за сборную России.
– Еще во время, когда я была спортсменкой, всей нашей команде дарили такие велосипеды. Соответственно, я им пользуюсь уже более десяти лет. Это мой любимый вид транспорта после машины, – сказала Романова в комментарии «Вестям-Омск».
Несмотря на то что велосипед ей дорог, спортсменка хранила его в подъезде. Пропажу транспортного средства она обнаружила не сразу, да и не особо верила, что полиция его найдет. Оперативники уголовного розыска, занимавшиеся раскрытием кражи, выяснили, что в районе, где живет Романова, орудовали велосипедные воры. Они выкатывали байки из подъездов, а затем сбывали через ломбарды. В одном из них полицейские и нашли любимый велосипед прославленной биатлонистки.
Теперь спортсменка хранит свой транспорт за закрытым замком.