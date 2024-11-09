В регионе разводов в 1,5 раза меньше, чем браков.

Омское отделение ЗАГС обнародовало данные о браках и разводах за 9 месяцев нынешнего года.

За 9 месяцев года в регионе официально зарегистрировали 9 297 новых семей. Женихами чаще становятся в промежутке от 22 до 28 лет, а невестами – от 20 до 26 лет.

Более 240 омичей связали себя узами с гражданами других государств: зарегистрированы 225 браков с гражданами бывших союзных республик и 16 — с иностранцами из дальнего зарубежья.

Количество разводов в регионе стало почти в 1,5 раза меньше, чем браков. Так, за 9 месяцев развелись 6 257 пар. В начале года ситуация была прямо противоположной. Браков было меньше, чем разводов.