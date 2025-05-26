Омичам рассказали о самых необычных именах.
На портале Единого госреестра ЗАГС обновилась информация о необычных именах новорожденных в Омской области.
Омичами стали Ринат, Ерсаин, Исмат, Джон и Петр, омичками – Оиша, Дания, Руфина, Летиция и Даниэла. Среди популярных имен фигурируют Михаилы, Артемы, Александры, Романы и Матвеи – это среди мальчишек, девчонок в Омской области чаще всего называют Ева, София, Анна, Мария, Василиса.
Сервис выдает необычные имена и в других регионах, и в целом по стране. В РФ среди мальчиков такими стали Хемра, Чагыл-Сурус, Бусси Емрис, популярны сейчас двойные имена, например, Марк-Габриель, Даниэль-Марк. Среди девочек – Далина, Рухиябону, Марцелина, Мохрухсор, Джалия.
Михаил, Александр, Артем, Матвей, Тимофей – популярные в России имена мальчиков, София, Ева, Анна, Мария, Варвара – популярные имена девочек.