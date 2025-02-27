Органы ЗАГС перестали ежемесячно публиковать эти сведения в публичном доступе.

В январе 2025 года в Омской области местные органы ЗАГС составили 2 385 записей о смерти. За первый месяц года в регионе появился на свет 1191 ребенок, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на данные Главного госправового управления региона. Январские цифры коррелируются с данными за аналогичный период прошлого года.

Что касается картины за весь 2024 год, то за 12 месяцев в регионе родились 14 тыс. детей, умерли 24,8 тыс. человек.

С недавних пор органы ЗАГС перестали ежемесячно публиковать в публичном доступе информацию о смертности в Омской области. Теперь эти сведения передаются в СМИ только по официальному запросу.