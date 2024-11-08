Омск-Информ
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·Общество

Фонтан находится в сквере Дзержинского.

Сегодня, 8 ноября, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о включении новогоднего фонтана в центре Омска. Он находится в сквере Дзержинского.

По словам градоначальника, фонтан будет работать каждый день на протяжении всех праздников и предпраздничных дней. Время работы – до 9 утра.

Напомним, что фонтан в сквере Дзержинского каждую зиму украшают новогодней иллюминацией. Такая традиция сохраняется уже несколько лет.

·Общество

Фонтан находится в сквере Дзержинского.

Сегодня, 8 ноября, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о включении новогоднего фонтана в центре Омска. Он находится в сквере Дзержинского.

По словам градоначальника, фонтан будет работать каждый день на протяжении всех праздников и предпраздничных дней. Время работы – до 9 утра.

Напомним, что фонтан в сквере Дзержинского каждую зиму украшают новогодней иллюминацией. Такая традиция сохраняется уже несколько лет.