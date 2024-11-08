Глава ведомства Ольга Илютикова предлагает молодым людям на практике познать все тяготы работы руководителя.

На сегодняшней встрече с журналистами директор департамента финансов Омска Ольга Илютикова рассказала, что преподает на базовой кафедре ОмГТУ «Муниципальное управление» дисциплину «Принятие управленческих решений». Она предлагает студентам в игровой форме ощутить все сложности работы в городской администрации: принять решение о расходовании средств на ту или иную сферу.

– Всегда студентам говорю, что теорию они смогут прочитать сами. А на практике предлагаю поиграть в городскую администрацию. Мы распределяем роли: мэр, руководитель департамента и учимся принимать решения о распределении финансов, – отметила Илютикова. – Я задаю ситуацию, что у студентов есть 100 млн рублей, и даю перечень задач: ремонт дорог и судебных домов, строительство детсадов и так далее. Предлагаю выбрать, что приоритетнее. Так вот, при принятии решения нельзя руководствоваться эмоциями, а нужно объективно оценивать количество благополучателей и средств.

Получается ли это сделать у будущих управленцев, глава депфинансов не сообщила.