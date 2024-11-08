Омск-Информ
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·Происшествия

В происшествии никто не пострадал.
Сегодня около 13:30 возле железнодорожного переезда в Ленинском округе (улица 1-я Путевая) слетел с дороги автобус. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в салоне в это время не было пассажиров.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он не пострадал.
Отметим, что вчера вечером с дороги в Омской области вылетела маршрутка. В этой аварии без пострадавших не обошлось.
·Происшествия

В происшествии никто не пострадал.
Сегодня около 13:30 возле железнодорожного переезда в Ленинском округе (улица 1-я Путевая) слетел с дороги автобус. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в салоне в это время не было пассажиров.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он не пострадал.
Отметим, что вчера вечером с дороги в Омской области вылетела маршрутка. В этой аварии без пострадавших не обошлось.