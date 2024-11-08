Участники слушаний отметили социальную направленность обсуждаемого проекта бюджета и внесли ряд предложений по усовершенствованию документа.

В зале заседаний Омского городского совета (ОГС) 8 ноября собрались не только депутаты и чиновники, но и представители общественных организаций, граждане, подавшие заявки на участие. Для многих участие в публичных слушаниях по бюджету уже стало традицией.

Параметры бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов представила директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова.

– Доходная часть бюджета в 38,5 млрд рублей в динамике превышает доходную часть бюджета текущего года на 3 млрд рублей. И это плюс, поскольку рост произошел в том числе за счет собственных доходных источников. Расходы предусмотрены в объеме 39,24 млрд рублей. Хотя динамика в части налоговых и неналоговых поступлений положительная, тем не менее городу не хватает средств на исполнение всех своих прямых полномочий. Для покрытия дефицита финансов мы привлекаем кредитные средства в размере 767 млн рублей. Эти деньги пойдут на развитие города и в полном объеме направлены на реализацию адресной инвестиционной программы. Речь идет, в частности, о строительстве транспортной дорожной сети, социальных объектов, линий наружного освещения, – пояснила директор департамента.

Как отметил председатель ОГС Владимир Корбут, сохранить социальную направленность главного финансового документа города во многом помогла ответственная позиция областных властей. Так, по инициативе главы региона Виталия Хоценко был утвержден норматив, согласно которому Омску разрешили оставлять в казне не 25 %, а 35 % отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения. Одна только эта мера позволила городу дополнительно получать до 750 млн рублей в год.

– Бюджет на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов мы принимаем в непростых экономических и политических условиях, которые сложились в нашем городе, в нашей стране и в мире, – отметил Владимир Корбут. – Данный бюджет традиционно имеет социальную направленность. Он сблансирован, ориентирван на национальные проекты и городские программы. Его формирование осуществлялось на всех уровнях: и в правительстве Омской области, и в региональном Законодательном собрании Омской области, в администрации города, и депутатами горсовета в течение нескольких последних месяцев.

О том, что дает жителям Омска социальная направленность муниципального бюджета, рассказала участница публичных слушаний, председатель КТОС «Ленинский» Лариса Цыганская.

– Бюджет позволяет, в частности, финансировать реализацию инициативных проектов жителей, за счет чего наш микрорайон заметно преобразился в лучшую сторону. Так, в 2024 году между домами 39, 40, 41, 42 на Иртышской Набережной и многоквартирными домами 18, 20 на улице Всеволода Иванова были построены две универсальные детские площадки с резиновым и песочным покрытием. При благоустройстве также появилась зона отдыха для взрослых, были размещены малые архитектурные формы. Стоимость проекта составила более 6,5 млн рублей. В текушем году на рассмотрение конкурсной комиссии поданы три инициативных проекта. Надеемся, что они будут поддержаны, в бюджете найдутся деньги на их реализацию, – сообщила общественница.

Все высказанные участниками публичных слушаний замечания к документу будут учтены и рассмотрены в профильных комитетах ОГС. Окончательно бюджет будет утвержден депутатами до конца текущего года.