Омск-Информ
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·Образование

Заместителем губернатора, министром образования он работал полтора года.

Губернатор Виталий Хоценко вручил медаль «За высокие достижения» своему бывшему заместителю, экс-министру образования региона Ивану Кротту, сообщает «СуперОмск». Чиновник ушел в отставку в конце октября, отработав в правительстве области полтора года. С 1 ноября Кротт занял пост первого проректора ОмГПУ.

Медаль «За высокие достижения» была утверждена в 2004 году. Основаниями для ее вручения являются «высокая социальная оценка и значимость результатов общественной деятельности лица, социальная поддержка проектов и программ, создаваемых лицом».

·Образование

Заместителем губернатора, министром образования он работал полтора года.

Губернатор Виталий Хоценко вручил медаль «За высокие достижения» своему бывшему заместителю, экс-министру образования региона Ивану Кротту, сообщает «СуперОмск». Чиновник ушел в отставку в конце октября, отработав в правительстве области полтора года. С 1 ноября Кротт занял пост первого проректора ОмГПУ.

Медаль «За высокие достижения» была утверждена в 2004 году. Основаниями для ее вручения являются «высокая социальная оценка и значимость результатов общественной деятельности лица, социальная поддержка проектов и программ, создаваемых лицом».