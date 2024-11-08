Деньги чиновники возьмут из городского бюджета.

Вчера омские власти объявили аукцион на изготовление и установку новогодних флагов и панно в городе. По данным портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили 2,6 млн рублей. Отметим, что в прошлом году на это выделили 4,35 млн рублей.

Предложения от предпринимателей принимают до 15 ноября. Итоги конкурса чиновники планируют подвести 19 ноября.

Украшения требуется разместить на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной, улицах 60 лет Победы, Транссибирской, Ленина, Масленникова, 70 лет Октября, Конева, Заозерной, на Соборной площади, а также на перекрестке улиц Березовой и Красный Путь. По контракту требуется также смонтировать несколько праздничных конструкций: «Силуэты» и «Ель новогодняя с проходом» на территории сквера им. Дзержинского, «Ель с бантом» на площади перед зданием цирка, «Фонарь» в Выставочном сквере, «Льдинки» и «Снежинки» на улице Спартаковской.