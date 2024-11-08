На объемы потребления пищи может влиять даже цвет посуды. Овощи и вода – главные помощники в борьбе с перееданием.

Врач-диетолог Сергей Морозов назвал 8 эффективных методов борьбы с перееданием. Среди них – выпивать стакана воды до приема пищи либо начинать трапезу с овощей. О других способах эксперт рассказал в комментарии изданию «Газета.Ru».

– Первый метод – пить воду за 15 минут до приема пищи. Центры насыщения едой и водой крайне схожи и находятся по соседству, из-за этого люди часто путают жажду и голод, – отметил специалист. – Выпив 200–300 мл теплой воды, вы через 10–15 минут будете наверняка знать, реальное чувство голода вы испытывали, или ваш организм спутал с ним жажду, и вам вовсе не обязательно сейчас есть.

Также можно перейти на интервальное голодание. При этом режиме питания человек принимает пищу в строго отведенный промежуток времени, например с 10:00 до 18:00, а после этого не есть до 10 часов следующего дня. Еще один действенный способ – осознанное питание, когда человек сосредотачивается на своих ощущениях во время приема пищи и не отвлекается.

– Можно попробовать кетодиету, но она подходит не всем, для начала нужно проконсультироваться с врачом. Это практически безуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. При отсутствии глюкозы, получаемой из углеводов, организм начинает питаться за счет запасов жира, что, собственно, и приводит к похудению и гораздо более умеренному потреблению пищи, что позволяет не переедать, – пояснил врач.

Кроме того, можно начинать каждый прием пищи с зеленых овощей. Содержащаяся в них клетчатка заполнит желудок и даст чувство сытости.

– Помогает также пиколинат хрома в качестве биологически активной добавки. Хром влияет на толерантность клеток к глюкозе, которая падает при недостатке хрома и восстанавливается после восполнения дефицита этого микроэлемента. Повышение ее усвояемости приводит к тому, что при приеме пищи мы быстрее насыщаемся, – рассказал о принципе питания Сергей Морозов.

Определенную роль в контроле аппетита и снижении чувства голода могут играть ароматы (например, мята или лаванда), а также цвет посуды: более темная способствует меньшему потреблению пищи.