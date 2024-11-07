Эта тенденция наблюдается по всей России.

МТС-банк провел анализ объема депозитов для малого и среднего бизнеса за период на сентбярь 2024 года. Эксперты наблюдают рост на 67 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это обусловлено как развитием банковских продуктов для сегмента, так и ростом ставок. МТС-банк планирует и в дальнейшем улучшать условия для депозитов для бизнеса. На сегодняшний день максимальная доходность выросла до 21,87 % годовых при вкладе от 5 000 000 рублей сроком на 61 день.

– Мы наблюдаем повышение спроса на депозиты в сегменте МСП, средний показатель портфеля привлеченных средств за первые девять месяцев текущего года на 43 % выше, чем за тот же период прошлого года. Число клиентов с депозитом также растет, – отмечает вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС-банка Надежда Панчурина, – малый и средний бизнес стремится воспользоваться периодом высоких ставок по срочным вкладам и получить дополнительный пассивный доход, который можно направить на рост и развитие своего дела. Особенно актуально такое вложение перед Новым годом, когда многие компании уходят на каникулы, а свободные средства будут работать.

Эксперты считают самыми большими плюсами для бизнеса гибкость и понятность для клиента. Средства можно разместить на срок от одного дня до двух лет, а суммы депозита – от 50 тысяч до 400 млн рублей.

Более подробную информацию о депозитах для бизнеса можно узнать на сайте МТС-банка

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