Половина респондентов Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС считают, что с вредными привычками государству надо бороться тщательнее.

Научно-исследовательский центр социально-политического мониторинга РАНХиГС опубликовал результаты исследования, проведенного среди 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Так, почти 50 % опрошенных специалистами института жителей страны считают недостаточными меры по борьбе с алкогольной и табачной зависимостями.

– Направлением, по которому респонденты чаще отмечают недостаточность принимаемых государством мер, выступает борьба с вредными привычками (употреблением алкоголя, курением). Не удовлетворены деятельностью государства в этом направлении 45,6 % опрошенных (34,2 %, наоборот, оценили соответствующие меры как достаточные), – цитирует ТАСС исследование.

В релизе отмечается, что чаще на недостаточность мер, принимаемых государством для борьбы с вредными привычками, обращают внимание жители сел и деревень (50,4 %), респонденты с низким материальным достатком (52,3 %), активные курильщики (48,5 %), желающие отказаться от употребления алкоголя (48,6 %).

При этом 17,9 % опрошенных согласились с тем, что деятельность государства по укреплению здоровья населения повлияла на их решение отказаться от вредных привычек.

К тому же острой критике подвергается сфера обеспечения качественными и безопасными продуктами питания. О недостаточности мер заявили 56,2 % опрошенных.

Также о неудовлетворенности мерами по программам психологической помощи заявили 47,8 % россиян, что на 7,6 % больше, чем в прошлом году.

Эксперты института сделали вывод, что необходимо усилить ряд мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья российского населения, о расширении мотиваций, способствующих выбору гражданами здорового образа жизни.