Для некоторых омичей очень важно, чтобы его партнер увлекался чтением.

Для некоторых омичей очень важно, чтобы его партнер увлекался чтением.

Около 12 % омичей заявили, что им нравятся читающие книги женщины. В то же время треть омичек признались, что им важно, чтобы их партнер любил читать книги.

– Более 71 % женщин отметили, что им интересны литературные пристрастия потенциального бойфренда. Мужчин же куда меньше интересуют предпочтения женщин в литературе, но при этом около 70 % все же можно впечатлить тем, какие книги выбирает потенциальная партнерша, – выяснили эксперты дейтинг-сервиса Mamba.

Жительницы региона предпочитают читать романы, эротику, эзотерику и книги об успешных бизнесменах. Мужчины более склонны к триллерам, зарубежным романам и бизнес-литературе.