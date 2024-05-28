Большинство жителей города тоже переживают за успехи детей, но делают это более сдержанно.

Большинство жителей города тоже переживают за успехи детей, но делают это более сдержанно.

Сложно спорить с тем, что перед ЕГЭ волнуются школьники. Однако переживающим за их успехи родителям тоже не всегда комфортно. Это подтвердил опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Так, каждый пятый родитель сильно нервничает, пока его чадо сдает экзамен. Еще 23 % волнуются, но немного. Впрочем, большинство омичей переживают за успехи детей спокойно – об этом сказал каждый второй опрошенный.

Попробовали родители и оценить эмоциональное состояние своих детей перед ЕГЭ. 14 % показалось, что они в сильном стрессе, 33 % считают, что ребята относительно спокойны, а по мнению 41 % опрошенных ребята испытывали легкое волнение.

Впрочем, самими ученикам виднее, как они себя чувствуют перед аттестацией: спокойны 38 %, немного волнуются 30 %, а сильно переживают 29 %.