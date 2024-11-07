Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Эта техника стоит миллионы.
Омские таможенники передали военнослужащим партию прицелов, фонарей и монокуляров (небольшая подзорная труба) стоимостью 2,3 млн рублей. Эту технику ранее конфисковали на границе из-за нарушения таможенного законодательства.
– По решению суда задержанное имущество после обращения его в федеральную собственность передано таможенниками на нужды военнослужащих и будет направлено в зону СВО, – сообщает Сибирское таможенное управление.
Всего с сентября прошлого года на СВО направили конфискованных товаров на 20 млн рублей.
·Общество

Эта техника стоит миллионы.
Омские таможенники передали военнослужащим партию прицелов, фонарей и монокуляров (небольшая подзорная труба) стоимостью 2,3 млн рублей. Эту технику ранее конфисковали на границе из-за нарушения таможенного законодательства.
– По решению суда задержанное имущество после обращения его в федеральную собственность передано таможенниками на нужды военнослужащих и будет направлено в зону СВО, – сообщает Сибирское таможенное управление.
Всего с сентября прошлого года на СВО направили конфискованных товаров на 20 млн рублей.