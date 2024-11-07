Омск-Информ
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·Политика

Ранее чиновник занимал пост главы Республики Коми.

Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России. 

Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщалось, 5 ноября Уйба объявил о своей отставке c должности главы Республики Коми, которую он возглавлял с 2020 года. Чиновник объявил, что это связано с переходом на новую работу на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми назначили Ростислава Гольдштейна.

Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске, в семье инженеров. Однако учился и делал карьеру в других регионах.  

·Политика

Ранее чиновник занимал пост главы Республики Коми.

Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России. 

Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщалось, 5 ноября Уйба объявил о своей отставке c должности главы Республики Коми, которую он возглавлял с 2020 года. Чиновник объявил, что это связано с переходом на новую работу на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми назначили Ростислава Гольдштейна.

Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске, в семье инженеров. Однако учился и делал карьеру в других регионах.  