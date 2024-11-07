В список вошли рыба и яйца.

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, какие продукты положительно влияют на зрение и здоровье глаз. Как сообщает «Газета.Ru», самым важным является достаточное количество витамина А.

— В яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке содержится витамин А (ретинол) в чистом виде. Из растительных продуктов ярко-красного и оранжевого цветов, таких как томаты, морковь, абрикосы, хурма, а также из листовой зелени (сельдерея, петрушки, черемши) мы можем получить витамин А в форме каротина, — рассказала врач.

Полезны для глаз также хлеб грубого помола или из цельнозерновой муки, мясо, жирные сливки и бананы. В них содержатся витамины группы В (В1, В2, В6, В12), которые также очень важны для здоровья глаз.

Витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота) также важны. Они содержатся в цитрусовых фруктах, малине, черешне, ежевике, винограде, черной смородине, шиповнике, болгарском перце, паприке, капусте, томатах, картошке и лимонах.

Витамин Е (токоферол) можно получить из орехов, нерафинированных растительных масел и листовой зелени. А в морской рыбе и шампиньонах есть запасы витамина Д (кальциферола). Однако он в основном аккумулируется кожей на солнечном свете.

— Но для здоровья глаз нужны не только витамины, но и микроэлементы. Цинк мы можем найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе и грибах. Лютеин и зеаксантин — в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. А антоцианы, которые являются антиоксидантами, — в ягодах аронии, асаи, черной смородине, чернике, клюкве, ежевике, малине, — подчеркнула офтальмолог.

По ее словам, чем разнообразнее будет питание, тем больше пользы будет для здоровья глаз.