Омск-Информ
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·Промышленность

Производство строительных материалов будет размещено на территории особой экономической зоны «Авангард».

На территории особой экономической зоны «Авангард» планируют запустить производство строительных материалов. Инвестором выступает предприятие «Комбинат пористых материалов», оно намерено вложить в проект 400 млн рублей. На новом заводе будут выпускать газоблоки, стеновые материалы, тротуарную плитку и бетонные изделия.

Как сообщили в правительстве региона, проект планируется реализовать до 2026 года, на производстве предполагается создать около 75 рабочих мест. «Комбинат пористых материалов» получит статус резидента ОЭЗ «Авангард».

·Промышленность

Производство строительных материалов будет размещено на территории особой экономической зоны «Авангард».

На территории особой экономической зоны «Авангард» планируют запустить производство строительных материалов. Инвестором выступает предприятие «Комбинат пористых материалов», оно намерено вложить в проект 400 млн рублей. На новом заводе будут выпускать газоблоки, стеновые материалы, тротуарную плитку и бетонные изделия.

Как сообщили в правительстве региона, проект планируется реализовать до 2026 года, на производстве предполагается создать около 75 рабочих мест. «Комбинат пористых материалов» получит статус резидента ОЭЗ «Авангард».