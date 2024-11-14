Уже скоро загородный отель презентует новый современный каток, который станет местом притяжения для любителей катания на коньках.

Семейные выезды за город – отличный вариант для мини-путешествий. Загородный отель «Сказка» привлекает гостей уникальными условиями для полноценного и разнообразного отдыха в любом сезоне. На территории огромный выбор развлечений и услуг для детей и взрослых: круглогодичный веревочный парк, катание на лыжах, коньках и снегоходе, аквариум, детский игропарк, аквапарк, спа-салон.

Этой зимой «Сказка» презентует новый современный каток, который точно станет местом притяжения для любителей катания на коньках. Ледовые дорожки среди сосен, волшебные огни и приятная музыка создадут особенную волшебную атмосферу.

Еще одним преимуществом является возможность принять участие в мероприятиях отеля. Анимационная команда по традиции готовит массу развлечений на любой вкус – как для детей, так и для взрослых. Творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные конкурсы, кинопоказы, концерты, музыкальные вечера, вечерние программы и розыгрыши призов всегда пользуются популярностью у гостей.

В «Сказке» можно активно и позитивно провести время и получить максимум удовольствия. Качественный, комфортный, многогранный отдых для всей семьи – вот что вы получите, приехав в загородный отель.

Свежий воздух, вкусное питание, разнообразные локации для досуга в помещениях и на улице, приятная атмосфера, современные условия проживания – все, что нужно для незабываемых впечатлений и ярких эмоций, ждет вас в «Сказке».

Отель всегда радует приятными акциями и скидками на путевки, предлагает новые форматы отдыха и тарифы для проживания. Скорее бронируйте сказочные новогодние каникулы!

Офис продаж: Красный Путь, 86а, телефон 21-80-68.

https://vk.com/gk_skazka

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