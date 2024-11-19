Закрытая территория, отсутствие огромного количества посетителей и шумных мероприятий притягивает ценителей камерной атмосферы.
Загородный отель «Мечта» предлагает размеренный и спокойный отдых в прекрасных условиях. Отличительной чертой отеля является его закрытая территория, здесь нет огромного количества посетителей и шумных мероприятий, это притягивает ценителей камерной атмосферы.
Несмотря на такую концепцию отдыха, гостям в любом сезоне доступен разнообразный активный досуг. Зимой работает каток, горка, предоставляется аренда спортивного инвентаря. В выходные и праздничные дни проходят тематические анимационные программы для детей и взрослых.
Преимущество отеля – открытый всесезонный термальный бассейн и новая современная игровая комната. Горячий бассейн под открытым небом прекрасен в любую погоду. Сочетание манящего пара и белоснежного бора подарит невероятное наслаждение и расслабление – настоящий отдых для души и тела.
Новая игровая комната – отличный подарок для детей. Здесь только современные идеи и безопасные, экологичные материалы – все для того, чтобы юные гости «Мечты» проводили время весело и беззаботно, а их родители могли полноценно отдыхать.
Игровая комната в «Мечте» – это:
- ультрасовременный дизайн;
- многоуровневый лабиринт;
- зона лего;
- настольные игры;
- интерактивная зона с конструктором и пазлами;
- ретроигрушки;
- кукольные домики и игровые элементы;
- локации для рисования и лепки;
- игровые модули – кухня, мастерская.
Локации и их элементы настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе занятие по интересам, а профессиональная команда аниматоров не даст скучать ни минуты.
Еще один приятный бонус – данные услуги входят в стоимость путевки, гости получают возможность пользоваться ими по безлимитному тарифу.
«Мечта» идеально подходит для семейного отдыха и встреч с друзьями.
Офис продаж: Красный Путь, 86а, телефон для бронирования 21-80-63.
https://vk.com/park_otelmechta
ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама. 0+