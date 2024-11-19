Закрытая территория, отсутствие огромного количества посетителей и шумных мероприятий притягивает ценителей камерной атмосферы.

Загородный отель «Мечта» предлагает размеренный и спокойный отдых в прекрасных условиях. Отличительной чертой отеля является его закрытая территория, здесь нет огромного количества посетителей и шумных мероприятий, это притягивает ценителей камерной атмосферы.

Несмотря на такую концепцию отдыха, гостям в любом сезоне доступен разнообразный активный досуг. Зимой работает каток, горка, предоставляется аренда спортивного инвентаря. В выходные и праздничные дни проходят тематические анимационные программы для детей и взрослых.

Преимущество отеля – открытый всесезонный термальный бассейн и новая современная игровая комната. Горячий бассейн под открытым небом прекрасен в любую погоду. Сочетание манящего пара и белоснежного бора подарит невероятное наслаждение и расслабление – настоящий отдых для души и тела.

Новая игровая комната – отличный подарок для детей. Здесь только современные идеи и безопасные, экологичные материалы – все для того, чтобы юные гости «Мечты» проводили время весело и беззаботно, а их родители могли полноценно отдыхать.

Игровая комната в «Мечте» – это:

ультрасовременный дизайн;

многоуровневый лабиринт;

зона лего;

настольные игры;

интерактивная зона с конструктором и пазлами;

ретроигрушки;

кукольные домики и игровые элементы;

локации для рисования и лепки;

игровые модули – кухня, мастерская.

Локации и их элементы настолько разнообразны, что каждый сможет найти себе занятие по интересам, а профессиональная команда аниматоров не даст скучать ни минуты.

Еще один приятный бонус – данные услуги входят в стоимость путевки, гости получают возможность пользоваться ими по безлимитному тарифу.

«Мечта» идеально подходит для семейного отдыха и встреч с друзьями.

Офис продаж: Красный Путь, 86а, телефон для бронирования 21-80-63.

https://vk.com/park_otelmechta

ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама. 0+