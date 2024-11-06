Омск-Информ
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·Происшествия

Причину пожара пока не выяснили.
Минувшей ночью в селе Кутырлы Колосовского района произошел пожар. Загорелся одноэтажный двухквартирный дом.
Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь охватил уже все строение. Площадь пожара составила 128 кв. м. Его ликвидировали 5 огнеборцев. 
Дом сгорел полностью. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Омской области.
·Происшествия

Причину пожара пока не выяснили.
Минувшей ночью в селе Кутырлы Колосовского района произошел пожар. Загорелся одноэтажный двухквартирный дом.
Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь охватил уже все строение. Площадь пожара составила 128 кв. м. Его ликвидировали 5 огнеборцев. 
Дом сгорел полностью. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Омской области.