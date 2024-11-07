Экопарк «Малина» приглашает провести волшебную ночь в лесу.

Новый год поистине самый долгожданный праздник, и отметить его всегда хочется по-особенному – ярко, комфортно, вкусно и активно. Собраться компанией, пригласить близких друзей или родственников, встречать праздник семьей – решать только вам. Но, если вы не хотите обыденное стандартное застолье, вам просто необходимо провести новогодние праздники в экопарке «Малина»!

Отдых в «Малине» – это:

комфортные экодома и атмосферные глэмпы,

горячий бассейн под открытым небом в окружении вековых сосен,

русская баня,

шикарный бор и величие природы,

вкуснейшие завтраки и меню «А-ля карт».

Экопарк «Малина» – территория гармоничного отдыха. Манящий бор позволит отдохнуть от суеты, снять стресс и укрепить здоровье. Здесь можно полноценно восстановиться в короткие сроки, набраться сил и запастись хорошим настроением.

На территории экопарка расположены экодома и утепеленные глэмпы, в которых уютно в любую погоду. Двухкомнатный экодом рассчитан на 4 гостей и оборудован всем необходимым. Внутри экодома: гостиная с мягкой зоной, спальня с двуспальной кроватью, мини-кухня с посудой, СВЧ и кофемашиной, туалетная комната с душевой кабиной, открытая терраса с мангальной зоной.

Глэмп рассчитан на 2–5 человек. Внутренний дизайн выполнен в экостиле, что позволяет ощутить максимальное единение с природой. Для удобства гостей есть двуспальная кровать, диван, мини-кухня с чайником и СВЧ, санузел с раковиной и унитазом, терраса с обеденной зоной и зоной отдыха. Глэмпы дуэт, рассчитанные на романтичный отдых вдвоем, оснащены также душевой кабиной.

Кедровая баня в экопарке «Малина» – отдельный вид удовольствия. Изюминка бани – уникальная парная, где гости погружаются в состояние безмятежности и расслабления лежа на индивидуальных лежаках. Здесь предусмотрены качели для ног, которые при парении обеспечивают оптимальное положение тела и позволяют достичь максимального эффекта от процедур. Наши пар мастера подарят вам незабываемые эмоции.

Наша гордость – открытый бассейн с автоматической системой подогрева и очистки воды.

Площадь – 150 м, глубина – до 1,45 м.

Температура воды – до 38 °C.

Детская зона глубиной до 0,6 м.

Гидромассажные форсунки.

Бассейн работает круглый год, позволяя гостям наслаждаться отдыхом в окружении сосен и бесконечного простора голубого неба. Безмятежная атмосфера умиротворения позволяет полностью перезагрузиться, забыть о делах, наполниться энергией леса.

Также можно порадовать близких и друзей, подарив уникальный сертификат. Подарите им возможность провести время с пользой для здоровья и отдохнуть от городской суеты. Приезжайте в «Малину» на зимние праздники и подарите себе отличное настроение. Здесь тепло и уютно в любую погоду. Эмоции от такого отдыха точно запомнятся надолго.

Омский район, с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 13а, Омск.

+7 (3812) 48-82-88

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама. 0+