Омск-Информ
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·Общество

Дерево планируют поставить на улице Юбилейной.

Администрация города Тары, находящегося на севере Омской области, попросила горожан безвозмездно подарить городу новогоднее дерево. Ель намерены установить на улице Юбилейной.

– Администрация города обращается к вам за помощью в выборе новогодней ели, которая будет установлена на площади Юбилейной. Ели у вас есть, на придомовой территории подходящая ель, и вы готовы ее предоставить городу, – уточнили в администрации.

Известно, что в 2019 году городские власти уже рубили многометровую ель во дворе частного дома для установки на главной площади.

·Общество

Дерево планируют поставить на улице Юбилейной.

Администрация города Тары, находящегося на севере Омской области, попросила горожан безвозмездно подарить городу новогоднее дерево. Ель намерены установить на улице Юбилейной.

– Администрация города обращается к вам за помощью в выборе новогодней ели, которая будет установлена на площади Юбилейной. Ели у вас есть, на придомовой территории подходящая ель, и вы готовы ее предоставить городу, – уточнили в администрации.

Известно, что в 2019 году городские власти уже рубили многометровую ель во дворе частного дома для установки на главной площади.