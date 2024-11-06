Омск-Информ
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Объездная дорога соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. На ее строительство понадобится более 63 млрд рублей.

В ходе вчерашней встречи с новым руководителем Сибуправтодор Игорем Толстых губернатор Виталий Хоценко рассказал о том, как продвигается проект строительства Северного обхода Омска. Новая дорога соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск, на ее строительство понадобится 63,2 млрд рублей.

– Мы завершили проектирование Северного обхода. Проект получил поддержку. Документация проходит экспертизу, – сообщил Хоценко.

Он также сообщил, что руководство региона работает с Сибуправтодором над расширением федеральных трасс Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. Это необходимо как для более скоростного передвижения транспорта, так и в целях безопасности.  

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·Авто

Объездная дорога соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. На ее строительство понадобится более 63 млрд рублей.

В ходе вчерашней встречи с новым руководителем Сибуправтодор Игорем Толстых губернатор Виталий Хоценко рассказал о том, как продвигается проект строительства Северного обхода Омска. Новая дорога соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск, на ее строительство понадобится 63,2 млрд рублей.

– Мы завершили проектирование Северного обхода. Проект получил поддержку. Документация проходит экспертизу, – сообщил Хоценко.

Он также сообщил, что руководство региона работает с Сибуправтодором над расширением федеральных трасс Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. Это необходимо как для более скоростного передвижения транспорта, так и в целях безопасности.  

1705