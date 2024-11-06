Аграрный вуз вместе с министерством сельского хозяйства и комплексом «Моя история» будут совместно работать над новыми проектами.

В Омске прошла торжественная церемония подписания трехстороннего соглашения по запуску промышленного туризма в Омской области. Стороны соглашения – Омский ГАУ (в лице ректора вуза Оксаны Шумаковой), министерство сельского хозяйства, а также музейно-выставочный комплекс «Моя история». Церемония подписания соглашения проходила при участии губернатора Омской области Виталия Хоценко и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

Еще весной Омская область принимала промышленников России в рамках крупных мероприятий: «Дни промышленности в Омской области», форум Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ «Кластерный диалог». Это показывает, что развитие промышленного туризма и кластерной политики является важной темой регионального правительства в контексте федеральной повестки.

Омский ГАУ далеко не первый год занимается темой агротуризма: к примеру, вуз был одним из первых организаторов научного экскурсионного маршрута в нашем регионе. Омская область же занимает второе место в России по вовлеченности в образовательную программу «Открытая промышленность». В 2024 году более 800 человек из 72 субъектов России зарегистрировались для прохождения обучения по Всероссийской программе.

В рамках заключенного соглашения Омский ГАУ также будет активным участником программы – сотрудники университета пройдут обучение во второй волне образовательной программы «Открытая промышленность».