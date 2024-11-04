Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В компанию вернулся Игорь Богдашин.
Ольга Тарасова покинула пост исполняющего обязанности генерального директора АО «Аптечная сеть «Омское лекарство». По данным сервиса Rusprofile, со 2 ноября возглавил компанию председатель клуба победителей онкозаболеваний Игорь Богдашин.
Отметим, что Богдашин уже руководил «Омским лекарством» с 2015 по 2019 год. После него несколько лет этот пост занимал Сергей Ловейкин, пока в 2024 году не пришла Тарасова.
Владельцем аптечной сети является министерство имущественных отношений Омской области. В регионе у «Омского лекарства» 128 филиалов. По данным ФНС на конец 2023 года, там работает 496 человек.
·Экономика/Бизнес

В компанию вернулся Игорь Богдашин.
Ольга Тарасова покинула пост исполняющего обязанности генерального директора АО «Аптечная сеть «Омское лекарство». По данным сервиса Rusprofile, со 2 ноября возглавил компанию председатель клуба победителей онкозаболеваний Игорь Богдашин.
Отметим, что Богдашин уже руководил «Омским лекарством» с 2015 по 2019 год. После него несколько лет этот пост занимал Сергей Ловейкин, пока в 2024 году не пришла Тарасова.
Владельцем аптечной сети является министерство имущественных отношений Омской области. В регионе у «Омского лекарства» 128 филиалов. По данным ФНС на конец 2023 года, там работает 496 человек.