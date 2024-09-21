Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

С 18 сентября у предприятия, которое управляет 128 аптеками на территории региона, новый руководитель.

В акционерном обществе «Аптечная сеть «Омское лекарство» новый руководитель. С 18 сентября предприятие, принадлежащее правительству региона, в качестве и.о. гендиректора возглавляет Ольга Тарасова, сообщает портал «СуперОмск». Прежний руководитель «Омского лекарства» Сергей Ловейкин занимал свой пост на протяжении пяти лет.

Сеть государственных аптек имеет 128 филиалов на территории Омска и области. Предприятие является прибыльным, в 2023 году его доходы составили 2,2 млрд рублей. В организации трудятся около пятисот человек.

Ранее сообщалось о наличии планов по продаже «Омского лекарства».

·Экономика/Бизнес

С 18 сентября у предприятия, которое управляет 128 аптеками на территории региона, новый руководитель.

В акционерном обществе «Аптечная сеть «Омское лекарство» новый руководитель. С 18 сентября предприятие, принадлежащее правительству региона, в качестве и.о. гендиректора возглавляет Ольга Тарасова, сообщает портал «СуперОмск». Прежний руководитель «Омского лекарства» Сергей Ловейкин занимал свой пост на протяжении пяти лет.

Сеть государственных аптек имеет 128 филиалов на территории Омска и области. Предприятие является прибыльным, в 2023 году его доходы составили 2,2 млрд рублей. В организации трудятся около пятисот человек.

Ранее сообщалось о наличии планов по продаже «Омского лекарства».