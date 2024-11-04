Омск-Информ
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·Общество

Имена героев греческих мифов получили два новорожденных жителя региона.
Вчера, 3 ноября, реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют своих детей омичи. Список самых редких имен снова изменился.
В топ-5 самых редких женских имен вошли Герда, Одэта, Венера, Маргита и Алтын. В топ-5 мужских – Одиссей, Тесей, Велес, Мерам и Бахтияр.
Ранее сообщалось, что одной из новорожденных девочек родители-омичи в этом году дали имя Радость.
·Общество

Имена героев греческих мифов получили два новорожденных жителя региона.
Вчера, 3 ноября, реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют своих детей омичи. Список самых редких имен снова изменился.
В топ-5 самых редких женских имен вошли Герда, Одэта, Венера, Маргита и Алтын. В топ-5 мужских – Одиссей, Тесей, Велес, Мерам и Бахтияр.
Ранее сообщалось, что одной из новорожденных девочек родители-омичи в этом году дали имя Радость.