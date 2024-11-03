В среднем матчи «ястребов» посещают 11 468 человек.

Омский «Авангард» попал в топ-10 клубов Европы по средней посещаемости матчей. Возглавил рейтинг немецкий «Кельнер Хайе». На местную ледовую арену в нынешнем сезоне в среднем приходят 17 349 человек.

На втором месте – швейцарский «Берн» (15 391), на третьем – минское «Динамо» (14 251). Далее идут «Адлер Маннгейм» (11 781) и «Айсберэн Берлин» (13 790) из Германии, а также чешская «Спарта» (12 284) и питерский СКА (12 034).

Омский «Авангард» занимает 8-е место. В среднем матчи «ястребов» на «G-Drive Арене» посещают 11 468 человек при вместимости стадиона в 12 011 мест. То есть заполняемость трибун составляет 95,5 %.