Хирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли у пациентки с миастенией.

В неврологическое отделение Клинического медико-хирургического центра по неотложной помощи доставили омичку с миастенией. Это хроническое заболевание нервно-мышечного аппарата, приводящее к слабости и быстрой утомляемости мышц. Болезнь возникает из-за нарушения передачи импульса между нейронами и мышечными волокнами. Таким больным сложно даются даже самые простые действия.

Во время обследования у омички нашли большую опухоль средостения, которая прорастала в легкое и верхнюю полую вену. Обычно удаление таких образований выполняются через большой разрез с пересечением грудины. Главная сложность состояла в том, что из-за мышечной слабости могла потребоваться дополнительная искусственная вентиляция легких. Учитывая состояние женщины, важно было как можно быстрее активизировать ее после операции.

Поэтому провели малоинвазивное видеоскопическое хирургическое вмешательство через проколы грудной клетки. Несмотря на все риски, совместными усилиями хирурги отделения № 2, неврологи и анестезиологи-реаниматологи КМХЦ подготовили пациентку и провели малотравматичную торакоскопическую операцию. Сейчас 42-летней омичке значительно лучше, она продолжает дальнейшее лечение.