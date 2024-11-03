Омск-Информ
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·Общество

Режим повышенной готовности будет действовать до 25 декабря.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков еще 1 ноября подписал распоряжение №192-р. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 25 декабря.

Это значит, что продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, если они не проводятся властями.

В этом же распоряжении уточняется, что председателем регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса назначена руководитель аппарата губернатора Анна Марухина. Ранее эти обязанности выполнял  заместитель председателя правительства по безопасности Алексей Ромахин.

·Общество

Режим повышенной готовности будет действовать до 25 декабря.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков еще 1 ноября подписал распоряжение №192-р. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 25 декабря.

Это значит, что продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, если они не проводятся властями.

В этом же распоряжении уточняется, что председателем регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса назначена руководитель аппарата губернатора Анна Марухина. Ранее эти обязанности выполнял  заместитель председателя правительства по безопасности Алексей Ромахин.