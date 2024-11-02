Омск-Информ
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·Общество

Письмо сказочному волшебнику можно оставить в городских библиотеках.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о запуске ежегодной акции «Почта Деда Мороза». Отправить письма новогоднему пенсионеру можно будет с 18 ноября в городских библиотеках.

Письма, открытки, тематические поделки, созданные руками юных омичей, можно отправлять на электронный адрес – специальная вкладка на сайте библиотек также откроется 18 ноября. В этом случае в ответ придет поздравительная мультимедийная открытка.

– За 15 лет существования проекта «Почта Деда Мороза» в адрес новогоднего волшебника было отправлено больше 22 тысяч писем разного формата, и на каждое дан ответ. В прошлом году сказочная почта получила 1 497 писем, из которых 1 369 были бумажными, – рассказал Шелест.

Как уточнили в департаменте культуры, особенностью новогодней открытки 2024–2025 гг. станет тема морозных узоров на окне.

·Общество

Письмо сказочному волшебнику можно оставить в городских библиотеках.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о запуске ежегодной акции «Почта Деда Мороза». Отправить письма новогоднему пенсионеру можно будет с 18 ноября в городских библиотеках.

Письма, открытки, тематические поделки, созданные руками юных омичей, можно отправлять на электронный адрес – специальная вкладка на сайте библиотек также откроется 18 ноября. В этом случае в ответ придет поздравительная мультимедийная открытка.

– За 15 лет существования проекта «Почта Деда Мороза» в адрес новогоднего волшебника было отправлено больше 22 тысяч писем разного формата, и на каждое дан ответ. В прошлом году сказочная почта получила 1 497 писем, из которых 1 369 были бумажными, – рассказал Шелест.

Как уточнили в департаменте культуры, особенностью новогодней открытки 2024–2025 гг. станет тема морозных узоров на окне.