«Омскэлектро» в рамках инвестиционной программы продолжает планомерную цифровизацию сетей и электрооборудования.

В рамках инвестиционной программы реконструкции энергетических сетей АО «Омскэлектро» провело модернизацию оборудования подстанции РП-210 рядом с Соборной площадью и улицей Интернациональной. Данная подстанция была построена еще во времена, когда в период Великой Отечественной войны заводы из западной части страны эвакуировали на восток. Естественно, за это время происходили реконструкции, но на сегодняшний день эта – самая масштабная.

Все оборудование было заменено на цифровое «умное» оборудование – за последнее время именно переход на такие современные сети является приоритетом АО «Омскэлектро». Работы проводятся в соответствии с энергетической стратегий РФ на период до 2035 года, утвержденной постановлением правительства РФ 9 июня 2020 года.

Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский провел осмотр проведенных работ совместно с начальником северного района электрических сетей Анатолием Суставовым и начальником производственно-технического отдела Виталием Поповым.

– РП-210 была построена более 70 лет назад. Эта подстанция обеспечивает около 17 очень крупных учреждений и предприятий, 8 социальных объектов, а также является центром распределения мощностей по ближайшим десяткам трансформаторных подстанций, – рассказывает Андрей Жуковский. – Это, можно сказать, энергетическое сердце центра города. В данный момент мы создаем полностью цифровую модель управления, диспетчеризации, телемеханики и защиты всего оборудования и кабельной линии. Большая часть всего оборудования – самое современное оборудование российского производства. «Умное» оборудование обладает важнейшим преимуществом: оно в режиме реального времени мониторит неполадки в сети и сразу же сообщает в диспетчерскую. За счет этого время реагирования для проведения ремонтных работ сводится к минимуму. К тому же диспетчерский центр может сразу же выполнить необходимые переключения по изменению схемы электроснабжения потребителей. По факту это означает, что потребитель, конечный пользователь электроэнергии, в большинстве случаев даже не заметит, что в сети случилась авария.

В данный момент остается все еще немало объектов, которые требуют реконструкции оборудования. Именно поэтому своевременная модернизация сетей является одним из приоритетов предприятия. Проведенные АО «Омскэлектро» работы позволят обеспечить надежную, бесперебойную работу сетей и создают условия для развития инфраструктуры в самом центре города.