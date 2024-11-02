Кроме берез, сосен и елей, предприниматель занимался незаконной рубкой осины и кедра.

Сотрудники полиции задержали на съемной квартире в Омске 39-летнего предпринимателя из Тевризского района, обвиняемого в незаконной рубке леса на общую сумму более 18 млн рублей.

По данным следствия, с 2021 по 2023 год бизнесмен в нарушение договоров с Главным управлением лесного хозяйства Омской области заготовил значительно больше древесины, чем было разрешено. Как сообщили в прокуратуре, помимо березы, сосны и ели, велась незаконная рубка осины и кедра.

– У коммерсанта в трех делянах – в урочище «Бородинское», «Белоярское» и «Кузнецовское» Тевризского района – было разрешение на спил определенного количества деревьев разных пород, однако он дал указание рабочим произвести сплошную рубку лесных насаждений. Следствием фигуранту вменяется незаконная вырубка 838 кубических метров пихты, 508 – сосны, 47 – кедра, 19 – ели, 6 – осины и 2 – березы, – сообщили в полиции.

Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд наложил арест на 5 автомобилей и земельный участок обвиняемого общей стоимостью около 2,5 млн рублей. Также заявлен иск на компенсацию ущерба, причиненного государству.