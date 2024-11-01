Омск-Информ
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·Общество

Хотя есть положительная динамика, почти десяток омских школ закрыты полностью.

По данным департамента образования, в Омске на 1 ноября приостановили образовательный процесс в 527 классах 33 школ, сообщает Город55. Также на карантин закрылись 39 групп в 31 детском саду.

Наблюдается общая положительная динамика, связанная с выздоровлением детей. Однако 9 школ все еще закрыты на карантин полностью. В их числе учреждения № 15, 32, 54, 66, 93, 94, 96, 106, 144. Напомним, что сейчас школьники ушли на каникулы.

·Общество

Хотя есть положительная динамика, почти десяток омских школ закрыты полностью.

По данным департамента образования, в Омске на 1 ноября приостановили образовательный процесс в 527 классах 33 школ, сообщает Город55. Также на карантин закрылись 39 групп в 31 детском саду.

Наблюдается общая положительная динамика, связанная с выздоровлением детей. Однако 9 школ все еще закрыты на карантин полностью. В их числе учреждения № 15, 32, 54, 66, 93, 94, 96, 106, 144. Напомним, что сейчас школьники ушли на каникулы.