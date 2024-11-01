На праздник были приглашены 10 семей. Всем были вручены благодарственные письма и подарки от районной администрации.

В Сибирском районном доме культуры (расположен в поселке Ростовка) прошел V муниципальный слет приемных семей «В кругу семьи». На праздник были приглашены 10 семей, проживающих в Омском муниципальном районе. На торжественной части слета к ним обратился глава муниципалитета Геннадий Долматов:

– Замечательной традицией района стал слет приемных семей – веселый, интересный и объединяющий праздник. Я поздравляю вас с открытием такого прекрасного мероприятия. От всей души искренне желаю здоровья, благополучия и успехов вам и вашим ставшим родными, любимыми и нужными детям! Вы – люди с бесконечно добрым сердцем!

Орган опеки и попечительства работает в Омском районе уже более 45 лет. Главная его задача – выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За время существования опеки более 3,5 тыс. детей нашли новые семьи. Традиционной частью слета стало награждение приемных семей. Глава района вручил благодарственные письма и подарки семьям Бакуменко, Винокуровых, Гапанович, Епифанцевых, Загородниковых, Любчиковых, Мартынюк, Мелибаевых, Петиных и Филатовых.

После официальной части праздника для участников слета выступили лучшие творческие коллективы Омского района. Вокальные и хореографические номера искренне порадовали и детей, и взрослых. Еще большую радость доставили семьям мастер-классы, которые были организованы в фойе районного Дома культуры.