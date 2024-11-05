Люди часто задаются вопросом, как сохранить островок умиротворенности где-то глубоко в душе, на который всегда можно опереться. Варианты для этого доступны всем.

Душевный комфорт неразрывно связан с благополучием и качеством жизни. Все мы понимаем, что тревога и стресс – неотъемлемые части нашей жизни, ведь у каждого человека бывают моменты и ситуации, вызывающее беспокойство. Люди часто задаются вопросом, как в таком состоянии сохранить островок умиротворенности где-то глубоко в душе, на который всегда можно опереться. Где же его искать? Заведующая сектором коммуникационных и общественных проектов Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Брицкая рассказала о способах поддержания состояния внутреннего спокойствия и душевного комфорта.

1. В книгах. Когда я думаю о комфорте, визуализируется следующая картина: уютное кресло, мягкий плед, мурчание кота, в руках отнюдь не смартфон, в руках – книга. Хорошая книга способна «лечить», вдохновлять, мотивировать.

Мой личный выбор – печатные книги, но ничего не имею против аудиокниг. Прекрасно, что так много литературы сейчас доступно нам, нужно лишь выбрать удобный формат и автора, которому больше доверяете: пусть это будет хоть известный в социальных сетях психолог, хоть доктор экономических наук.

2. В путешествии. Не стоит сразу «кидать в меня тапками», речь не о Сейшельских островах. Путешествия не обязательно должны быть дорогостоящими, чтобы воспользоваться их преимуществами. Даже однодневная поездка в соседний город может принести в вашу жизнь массу положительных эмоций. А еще у нас так красиво в Омской области: можно посетить колоритную «Старину Сибирскую» в Большеречье, добраться до чуда природы – озера Эбейты, туристы со всего мира хотят посетить край пяти озер в Муромцевском районе, есть вариант еще ближе – прогулка по сосновому бору в Чернолучье.

3. Погружение в детство. Порой каждый из нас чувствует себя «слишком взрослым», а так хочется взглянуть на мир с непосредственностью, свойственной детям. Можно окунуться в прекрасные воспоминания. Например, во что вы в детстве играли во дворе с ребятами? Вы можете организовать с друзьями тематический праздник и вспомнить любимые игры: «Море волнуется», «Съедобное-несъедобное» «Казаки-разбойники», «Ручеек», «Колечко», в качестве призов использовать вкладыши, фишки, а еще можно включить музыку, которая была популярна в годы вашего детства и юности.

А еще сделайте себе подарок: купите игрушку, похожую на ту, что вы больше всего любили в детстве, а если такая сохранилась у вас или ваших родителей, то знайте – вы уже счастливый человек. И наконец, вспомните, кем вы мечтали стать? Теперь подумайте, как можно хотя бы частично реализовать детские ожидания.

Мечтали о космосе – посетите планетарий, хотели стать писателем – заведите свой личный блог, вспомнилась жажда приключений – вперед на скалодром. Вы обязательно почувствуете удовлетворение и то самое приятное душевное тепло, ведь вы сдержали слово, которое дали маленькому себе очень давно.

4. Время, проведенное с питомцами. Контакт с животными имеет невероятную силу воздействия на нас. Эта простая и нежная взаимосвязь может оказать глубокое и непередаваемое впечатление на наше эмоциональное состояние. Прогулка с собакой или ласка кошки могут снизить уровень тревоги и улучшить настроение. Также, наблюдая за животными, мы учимся пониманию без слов, развиваем свою интуицию и наблюдательность. Поэтому ни в коем случае не упускайте возможность наладить контакт с братьями нашими меньшими и наслаждаться этой возвышенной связью, которая способна преобразить наше внутреннее состояние.

5. В себе. Не вижу ничего страшного и пугающего во времени, проведенном в одиночестве. Это осознанный выбор, который делает человек, чтобы восстановить силы, разобраться в своих мыслях или просто насладиться тишиной. Уединение приносит покой и может быть чрезвычайно полезным для душевного здоровья.

Поход на выставку, в кино, прогулка по парку или даже путешествие – все это может быть безумно интересно в прекрасной компании, которой являешься ты сам. И важно научиться не ждать ярких эмоций извне, а самому стать генератором положительных событий в своей жизни.

Главное, что хочется подчеркнуть и сказать каждому читателю: запомните, ваше душевное состояние всегда должно быть у вас в приоритете. Будьте здоровы! Будьте счастливы!