С двумя руководителями ведомств перезаключили контракты на год.

Вчера, 31 октября, в правительстве Омской области переназначили руководителей двух ведомств. Документ подписал первый вице-губернатор Омской области Рустам Мингазов.

В частности, переназначены начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко и начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев. Контракты с ними заключены на год с 1 ноября.

Судя по всему, стоит ждать новых назначений и пертрубаций. Состав регионального кабмина и правительства был утвержден 20 ноября прошлого года. Со всеми специалистами были заключены годовые соглашения. Есть вероятность, что не со всеми продлят трудовые отношения.