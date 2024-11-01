Омск-Информ
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·Общество

При плюсовых температурах в регионе одновременно пройдут дождь и снег.

Омские синоптики сообщили о погоде на пятницу, 1 ноября. Согласно прогнозам, омичей ждет противоречивая погода. В частности, ожидаются дожди и снег, ночью в отдельных районах ночами туман.

Ночью 0…-5, днем до +1…+6 градусов.

В субботу характер погоды не изменится. К слякоти прибавится еще и порывистый ветер. Так что в первые дни ноября погода беспощадна к омичам, несмотря на плюсовые температуры в дневные часы.

·Общество

При плюсовых температурах в регионе одновременно пройдут дождь и снег.

Омские синоптики сообщили о погоде на пятницу, 1 ноября. Согласно прогнозам, омичей ждет противоречивая погода. В частности, ожидаются дожди и снег, ночью в отдельных районах ночами туман.

Ночью 0…-5, днем до +1…+6 градусов.

В субботу характер погоды не изменится. К слякоти прибавится еще и порывистый ветер. Так что в первые дни ноября погода беспощадна к омичам, несмотря на плюсовые температуры в дневные часы.