Омск-Информ
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·Происшествия

Полицейские выполнили требования суда.

Вчера, 30 октября, сотрудники полиции сожгли большую партию наркотиков в печи одной из котельных. Среди запрещенных веществ были героин, гашиш, анаша, марихуана и метилэфедрон. Общий вес наркотиков составил более 23 кг (более 50 тыс. разовых доз). На черном рынке такой объем оценивается более чем в 30 млн рублей.

Сначала 2024 года в Омской области пресекли более 2,5 тыс преступлений в этой сфере. Из них более 2 тыс связаны с незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъяли свыше 155 кг запрещенных веществ.

·Происшествия

Полицейские выполнили требования суда.

Вчера, 30 октября, сотрудники полиции сожгли большую партию наркотиков в печи одной из котельных. Среди запрещенных веществ были героин, гашиш, анаша, марихуана и метилэфедрон. Общий вес наркотиков составил более 23 кг (более 50 тыс. разовых доз). На черном рынке такой объем оценивается более чем в 30 млн рублей.

Сначала 2024 года в Омской области пресекли более 2,5 тыс преступлений в этой сфере. Из них более 2 тыс связаны с незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъяли свыше 155 кг запрещенных веществ.