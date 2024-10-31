Омск-Информ
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·Происшествия

В результате ДТП пострадали два человека.

Сегодня 31 октября, в Черлакском районе произошло ДТП с 14-летним мальчиком. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 15:05. По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по поселку Черлак.

В районе пересечения улицы 2-й Восточной с улицей 40 лет Октября он столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 14-летний мальчик. В результате ДТП помощь врачей понадобилась водителю мопеда и 85-летней пассажирке «Лады Гранты». Полиция проводит проверку.

·Происшествия

В результате ДТП пострадали два человека.

Сегодня 31 октября, в Черлакском районе произошло ДТП с 14-летним мальчиком. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 15:05. По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по поселку Черлак.

В районе пересечения улицы 2-й Восточной с улицей 40 лет Октября он столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 14-летний мальчик. В результате ДТП помощь врачей понадобилась водителю мопеда и 85-летней пассажирке «Лады Гранты». Полиция проводит проверку.