Омск-Информ
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·Авто

Причину возгорания выясняют сотрудники МЧС.
Вчера в Омской области произошел один техногенный пожар. Как сообщили в МЧС, в Октябрьском округе загорелся автомобиль.
Сообщение в МЧС поступило в 12:52. На место пожара площадью 3 кв. м выехали 4 спасателя и 1 единица техники. Уже в 12:57 пожарные ликвидировали открытое горение, однако машина восстановлению не подлежит.
Причину возгорания выясняют. Судя по видеозаписи с места происшествия, машина была не на ходу: у нее отсутствовало переднее колесо, а заднее вросло в землю.
·Авто

Причину возгорания выясняют сотрудники МЧС.
Вчера в Омской области произошел один техногенный пожар. Как сообщили в МЧС, в Октябрьском округе загорелся автомобиль.
Сообщение в МЧС поступило в 12:52. На место пожара площадью 3 кв. м выехали 4 спасателя и 1 единица техники. Уже в 12:57 пожарные ликвидировали открытое горение, однако машина восстановлению не подлежит.
Причину возгорания выясняют. Судя по видеозаписи с места происшествия, машина была не на ходу: у нее отсутствовало переднее колесо, а заднее вросло в землю.