Продукцию «Газпромнефть-СМ» используют в международном автопробеге на 7 тысяч километров.

Организаторы «Игр будущего» объявили старт автопробега Tro-Phy-Gital-Tour. Спортсмены должны преодолеть 7 тысяч километров и несколько климатических поясов на автомобилях повышенной проходимости. Маршрут гонки на выносливость проходит через Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Катар. Команды используют уже зарекомендовавшую себя в автосостязаниях продукцию Омского завода смазочных материалов для стабильной и бесперебойной работы автомобилей.

– Моторные масла «Газпромнефть-СМ» много раз помогали одерживать победу как в гонках на скорость, так и на выносливость. Автоспорт наглядно демонстрирует весь спектр возможностей высококачественных смазочных материалов. Техника преодолевает тысячи километров, проходит сложный ландшафт, сталкивается с резкой сменой погодных условий. Это экстремальная нагрузка для смазочных материалов, которые должны эффективно защищать узлы и агрегаты, – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Tro-Phy-Gital-Tour стартовал в Уфе на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». В автопробеге приняли участие студенты российских вузов и блогеры, поддерживающие фиджитал-движение и новые форматы автоспорта. Для надежной работы автотранспорта на всем протяжении маршрута используются моторные масла. Они обеспечивают эффективную работу двигателей: защищают от перепадов температур и способствуют снижению износа деталей за счет стабильной вязкости в узлах.