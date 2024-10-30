Работы нужно выполнить до 20 декабря.
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области ищет подрядчика для зимнего содержания метромоста. К этой инфраструктуре относятся метромост, левобережный и правобережный подходы, эстакада, транспортная развязка на левобережном подходе к метромосту имени 60 лет Победы.
Согласно условиям контракта, подрядчику поручат очищать от снега дорогу, обочины, тротуары, лестничные сходы, перильные ограждения, остановки, ограждения безопасности, дорожные знаки, от грязи и мусора – водоотводные трубки моста, водоотводные лотки на эстакаде, мыть защитные экраны, следить за целостностью световозвращающих элементов и пленки на ограждениях моста, вывозить мусор и снег. Начальная цена контракта составила 5,5 млн рублей. Заявки принимаются до 5 ноября, а выполнить работы нужно до 20 декабря.