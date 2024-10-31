Омск-Информ
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·Общество

В этом случае в ней могут накапливаться вредные микроорганизмы.

Привычка заправлять постель сразу после сна опасна из-за скапливания ночного пота. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская советует откинуть одеяло, а заправлять через 20–30 минут после пробуждения. Как сообщает NEWS.ru, непросохший пот на постельном белье создает благоприятную среду для болезнетворных микроорганизмов. Среди них, например, пылевые клещи. При этом зимой белье стоит менять раз в 10 дней, а летом как минимум раз в неделю. Летом также важно регулярно проветривать и прогревать на солнце подушки и одеяла. 

·Общество

В этом случае в ней могут накапливаться вредные микроорганизмы.

Привычка заправлять постель сразу после сна опасна из-за скапливания ночного пота. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская советует откинуть одеяло, а заправлять через 20–30 минут после пробуждения. Как сообщает NEWS.ru, непросохший пот на постельном белье создает благоприятную среду для болезнетворных микроорганизмов. Среди них, например, пылевые клещи. При этом зимой белье стоит менять раз в 10 дней, а летом как минимум раз в неделю. Летом также важно регулярно проветривать и прогревать на солнце подушки и одеяла. 