Омск-Информ
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·Общество

Это будет новый белый KLQ6928Q или его эквивалент.

Вчера омские власти объявили аукцион на поставку туристического автобуса. По данным портала «Госзакупки», начальная цена контракта составляет 12,5 млн рублей. За эти деньги чиновники планируют получить автобус HIGER KLQ6928Q или его эквивалент. Автобус должен быть белый, 2024 года выпуска. В салоне – 35–40 мест, кондиционер и четыре камеры видеонаблюдения. Как сообщает «НГС55», новый транспорт заменит микроавтобус 1994 года выпуска, который возит иногородние и иностранные делегации.

·Общество

Это будет новый белый KLQ6928Q или его эквивалент.

Вчера омские власти объявили аукцион на поставку туристического автобуса. По данным портала «Госзакупки», начальная цена контракта составляет 12,5 млн рублей. За эти деньги чиновники планируют получить автобус HIGER KLQ6928Q или его эквивалент. Автобус должен быть белый, 2024 года выпуска. В салоне – 35–40 мест, кондиционер и четыре камеры видеонаблюдения. Как сообщает «НГС55», новый транспорт заменит микроавтобус 1994 года выпуска, который возит иногородние и иностранные делегации.