Омск-Информ
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·Образование

По данным заместителя министра науки и высшего образования Дениса Секиринского, существенные средства выделят на ремонт здания.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал об итогах своей встречи с заместителем министра науки и высшего образования России Денисом Секиринским. Беседа случилась на прошлой неделе и касалась получения федерального финансирования. Кроме того, обсуждалось создание научно-образовательного центра.

Федеральные власти готовы увеличивать финансирование аграрного научного центра.

– Если все пойдет нормально, то в следующем году государственное задание для Омского аграрного научного центра должно быть увеличено на 100 млн рублей, также обещают существенные деньги на капитальный ремонт здания, – дал осторожный прогноз Смолин.

Стороны достигли и других договоренностей, содержание которых депутат Госдумы предпочел не раскрывать.

·Образование

По данным заместителя министра науки и высшего образования Дениса Секиринского, существенные средства выделят на ремонт здания.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал об итогах своей встречи с заместителем министра науки и высшего образования России Денисом Секиринским. Беседа случилась на прошлой неделе и касалась получения федерального финансирования. Кроме того, обсуждалось создание научно-образовательного центра.

Федеральные власти готовы увеличивать финансирование аграрного научного центра.

– Если все пойдет нормально, то в следующем году государственное задание для Омского аграрного научного центра должно быть увеличено на 100 млн рублей, также обещают существенные деньги на капитальный ремонт здания, – дал осторожный прогноз Смолин.

Стороны достигли и других договоренностей, содержание которых депутат Госдумы предпочел не раскрывать.