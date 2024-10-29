Омск-Информ
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·Общество

Генпрокурор РФ поручил прокурорам регионов следить за процессом завершения строительства многоэтажек на средства дольщиков.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурорами продолжается мониторинг соблюдения прав участников долевого строительства.

К началу сентября на территории России выявлено 159 объектов (101 застройщик), которые рискуют не достроить на средства обманутых дольщиков. Такие дома включены в Единый реестр проблемных объектов.

По 15 проблемным объектам в 7 регионах страны: Чувашская Республика, Алтайский, Пермский, Ставропольский край, Кемеровская и Курская области, город Москва – предприняты меры по завершению строительства жилья либо возмещению выплат. Еще в отношении 9 долгостроев меры не определены.

Еще 39 объектов, среди которых и дома в Омской области, по решению публично-правовой компании «Фонд развития территорий» должны быть достроены при участии региональных фондов.

Прокурорам поручено проведение дополнительных проверок, принятие превентивных мер для защиты и недопущения нарушения прав дольщиков указанных объектов.

·Общество

Генпрокурор РФ поручил прокурорам регионов следить за процессом завершения строительства многоэтажек на средства дольщиков.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурорами продолжается мониторинг соблюдения прав участников долевого строительства.

К началу сентября на территории России выявлено 159 объектов (101 застройщик), которые рискуют не достроить на средства обманутых дольщиков. Такие дома включены в Единый реестр проблемных объектов.

По 15 проблемным объектам в 7 регионах страны: Чувашская Республика, Алтайский, Пермский, Ставропольский край, Кемеровская и Курская области, город Москва – предприняты меры по завершению строительства жилья либо возмещению выплат. Еще в отношении 9 долгостроев меры не определены.

Еще 39 объектов, среди которых и дома в Омской области, по решению публично-правовой компании «Фонд развития территорий» должны быть достроены при участии региональных фондов.

Прокурорам поручено проведение дополнительных проверок, принятие превентивных мер для защиты и недопущения нарушения прав дольщиков указанных объектов.