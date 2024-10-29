Генпрокурор РФ поручил прокурорам регионов следить за процессом завершения строительства многоэтажек на средства дольщиков.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурорами продолжается мониторинг соблюдения прав участников долевого строительства.

К началу сентября на территории России выявлено 159 объектов (101 застройщик), которые рискуют не достроить на средства обманутых дольщиков. Такие дома включены в Единый реестр проблемных объектов.

По 15 проблемным объектам в 7 регионах страны: Чувашская Республика, Алтайский, Пермский, Ставропольский край, Кемеровская и Курская области, город Москва – предприняты меры по завершению строительства жилья либо возмещению выплат. Еще в отношении 9 долгостроев меры не определены.

Еще 39 объектов, среди которых и дома в Омской области, по решению публично-правовой компании «Фонд развития территорий» должны быть достроены при участии региональных фондов.

Прокурорам поручено проведение дополнительных проверок, принятие превентивных мер для защиты и недопущения нарушения прав дольщиков указанных объектов.